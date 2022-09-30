Оккупанты нанесли удары по мирным кварталам Днепра и Николаева: есть убитые и раненые (видео)

Нелюди путина специально целились по жилищам горожан

Войска выживающего из ума кремлевского диктатора путина в очередной раз ударили ракетами по Днепру, в результате чего один человек погиб и двое ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Одного человека убили, по меньшей мере двоих ранили", — подчеркнул он.

"Попали по жилому кварталу в центре города — по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар — горит админздание и их 50 автобусов", — отметил глава области.

Удар фашистов по Днепру

Позже мэр города Борис Филатов назвал окончательную цифру сожженных путинцами автобус – более ста.

Пожар в автопарке

После ударов в городе работают спасатели и полиция, масштабы разрушений выясняются.

Прилеты в Днепре

Еще одним городом, ставшим мишенью для ночных ударов путинских варваров, стал Николаев.

По словам мэра города Александра Сенкевича, ракеты попали в спальный жилой район города.

"Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", — говорится в сообщении мэра.

Информацию градоначальника подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"7 взрывов (2 как минимум за городом). российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди", — сообщил Ким.

Удары нелюдей по Николаеву

На опубликованных им кадрах виден сильный огонь.

Прилеты по Николаеву

Удары врага по Николаеву

Напомним, что накануне, в ночь на 29 сентября, русские фашисты ударили ракетами по жилым районам Днепра, где не было никаких военных целей, и удар был такой силы, что тела убитых горожан было очень сложно опознать.