Тела дефрагментированы: Филатов открыл детали смертельного обстрела Днепра

Обстрелы россиян нельзя охарактеризовать иначе чем простой террор

Российские военные в ночь на 29 сентября ударили ракетами по жилым районам Днепра, где не было никаких военных целей, и удар был такой силы, что тела теперь очень сложно опознать.

Об этом утром в четверг рассказал городской глава Днепра Борис Филатов.

По его словам, на месте прилета работают спасатели, полиция, коммунальщики и журналисты, и сам он полночи не спал.

"Есть вещи, которые не стоит даже обсуждать. Например то, что в результате попадания ракет некоторые тела дефрагментированы и идентифицировать их сложно", — заметил Филатов.

Он заметил, что украинцы привыкли к подобным происшествиям настолько, насколько к такому вообще можно привыкнуть, однако остается насущным один вопрос.

"Чего они добиваются и куда стреляют? В прошлый раз они развалили Троицкий рынок, а этот раз — "барахолку" у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня — в посёлок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей. Тупо террор. Тупо ублюдки", — подчеркнул мэр Днепра.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибло три человека, еще минимум пятеро пострадали.

Как сообщал "Телеграф", утром 29 сентября также ударили по предприятию в Криворожском районе, очень много работников пострадали.