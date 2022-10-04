Білорусь знову хоче дружити з Україною? Про що заговорили пропагандисти лукашенка

Аналітики повідомили про боязкі натяки білоруських пропагандистів, які стосуються подальших відносин із Україною

В Україні все ще не заперечують ймовірність повторного вторгнення з боку Білорусі, натомість тамтешня пропаганда починає змінювати деякі наративи щодо своєї сусідки. Зокрема натякає на те, що Україна після війни нікуди не зникне і з нею доведеться якимось чином комунікувати. А ось про "однозначну перемогу" росіян провладні медіа в Білорусі більше не кажуть.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на офіційному сайті організації. Вони проаналізували повідомлення в білоруському інформаційному просторі за минулий тиждень і дійшли низки висновків. Так, деяких голосних наративів пропаганда в Білорусі почала уникати.

"Практично зникли тези про те, що опір України безглуздий, що росія обов’язково переможе, а Київ продовженням війни лише погіршує своє становище, — йдеться у звіті Центру. — Натомість з’явилися боязкі натяки – переважно через виборче цитування лукашенка – що Україна збережеться, і що Білорусь має це враховувати і надалі жити з Україною у світі. Але натяки поки що дуже обережні".

Варто закцентувати, що мова йде лише про тенденцію, яка намітилася, а не про конкретну зміну тональності в українській тематиці. Бо білоруські провладні медіа продовжують брехати щодо подій в Україні та підтримують російські фейки. Наприклад, при висвітленні трагедії з розстрілом колони цивільних авто у Запорізькій області, білоруські пропагандисти звинуватили українську сторону. А ще тамтешні агентства розганяли посил про те, що нібито Україна готує ядерну катастрофу своїми діями на Запорізькій АЕС.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Білорусі почали "полювання" на чоловік-втікачів із сусідньої росії. За словами білоруського опозиціонера Анатолія Лебедька, між лукашенком і путіним може існувати певна домовленість.