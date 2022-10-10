Лукашенко срочно созвал военных из-за ситуации в Украине: что известно

В Беларуси экстренно собрали силовиков и военнослужащих

В Беларуси, где недавно обвинили Украину в подготовке провокаций на границе, экстренно собрали военный и силовой блоки. Срочное совещание созвал самопровозглашенный президент страны Лукашенко.

Информацию об этом сообщил Телеграм-канал "Пул Первого". Стоит отметить, что совещание в Беларуси созывается срочно в то время, как россия накрыла города Украины массированными ракетными атаками. Подобные экстренные меры Лукашенко принимал и 24 февраля.

"Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками. Начало в 11:00", — говорится в сообщении.

Совещание проходит во Дворце независимости. Других подробностей пока что не приводится.

UPD: Лукашенко заявил, что договорился с путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Беларуси.

"Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось", — говорится в сообщении.

Также самопровозглашенный белорусский лидер сообщил, что якобы "по неофициальным каналам его предупредили о нанесении удара с территории Украины".

"Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", — пригрозил Лукашенко.

Добавим, что тема о возможном вторжении белорусских сил на территорию Украины не уходит с информационной повестки. Обострилась она и на фоне экстренного совещания 10 октября. Тем временем, советник Офиса президента Алексей Арестович заверил в своем Телеграм-канале, что ни о каком наступлении с Беларуси речи не идет.

Напомним, недавно Лукашенко уже собирал совещание с военными, 4 октября. Тогда он публично подтвердил участие Беларуси в так называемой "спецоперации". Лукашенко открыто заявил, что его страна участвует и не прячется: "Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич оценил белорусскую угрозу. По его словам, вторжение маловероятно, но Лукашенко дал опасный сигнал.