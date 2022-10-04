лукашенко открыто признал участие в войне и объявил претензию к Украине

В Беларуси якобы опасаются ударов по их территориям со стороны украинских союзников

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко наконец-то публично подтвердил участие Республики в так называемой "военной спецоперации" в Украине, однако подчеркнул, что своих военных на украинские территории не отправлял.

Соответствующую информацию он обнародовал во время очередного совещания по военной безопасности, передает "Белта". По словам самопровозглашенного лидера, Беларусь своих обязательств не нарушает.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств", — пояснил он.

Также он добавил, что участие Беларуси в так называемой "спецоперации" в Украине ограничивается исключительно тем, чтобы не допустить распространения этого военного конфликта на белорусские территории. Не менее важной целью, по мнению лукашенко, является недопущение нанесения ударов по территориям Республики.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси — во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину российским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие”, – подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко выступил с довольно странным заявлением о том, что в Украине якобы "формируются силовые подразделения" для свержения его диктаторского режима в Республике.