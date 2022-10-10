Война — день 229: оккупанты усиливают обстрелы мирных городов и вновь разыгрывают карту Беларуси

Оперативно о главном 10 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 229 дней. После взрыва на Крымском мосту оккупанты усилили ракетный террор мирных украинских городов и продолжили обстреливать жилые дома и гражданские объекты. Вместе с тем ВСУ продолжают добиваться успеха на фронте, постепенно освобождая Харьковскую и Луганскую области. На фоне этого россия, по всей видимости, решила активизировать белорусского диктатора александра лукашенко, который в последние дни всё чаще говорит о подготовке нападения на его страну со стороны Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В местных телеграм-каналах сообщают, что Никополь подвергся обстрелу из РСЗО

Напомним, о происходившем 7 октября читайте в трансляции: "Война — день 226: ВСУ удачными атаками "поздравляют" путина с юбилеем".

Информация за 8 октября доступна в материале: "Война — день 227: на Крымском мосту случилась "бавовна", ВСУ продолжают наступление"

Данные за 9 октября доступны в сводке: "Война — день 228: оккупанты получают от ВСУ и продолжают ядерный шантаж"