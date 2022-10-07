Война — день 226: ВСУ удачными атаками "поздравляют" путина с юбилеем

Оперативно о главном 7 октября

Широкомасштабное вторжение войск рф в Украину длится уже 226 дней. Оккупанты продолжают неудачно атаковать на Бахмутском направлении. В то же время украинские силы обороны начали деоккупацию Луганщины. Эксперты считают, что рельеф Луганской области идеально подходит для успешных атак ВСУ на этом направлении. Из-за провалов на фронте захватчики продолжают ракетный террор. Накануне россияне ударили по Запорожью. Стоит отметить, что 7 октября президенту рф владимиру путину исполняется 70 лет. В рф по этому поводу будут молиться 2 дня.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

О происходившем 4 октября читайте в трансляции: "Война — день 223: ВСУ продолжают освобождать Херсонщину и уничтожают оккупантов на Донбассе"

Информация за 5 октября доступна в материале: "Война — день 224: ВСУ освобождают Луганщину и наступают на Херсонщине".

Напомним, данные за 6 октября доступны в сводке: "Война — день 225: ВСУ освобождают Луганщину, а оккупанты бьют по мирным городам".