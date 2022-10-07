Зеленский и путин действительно могут пересечься на саммите G20? Что узнали СМИ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Саммит состоится в Индонезии 15 и 16 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин согласились на участие в саммите "большой двадцатки" (G20), который состоится в ноябре этого года.
Как сообщил в комментарии изданию The National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, если они отправятся на Бали, то это будет первый раз с начала вторжения, когда лидеры Украины и россии будут принимать участие в одном и том же саммите.
"Оба согласились присутствовать. Ситуация непростая из-за украинско-российской войны", — сказал он.
При этом Багис отметил, что подготовка к визиту Зеленского и путина уже ведется, а власти страны решают в каких отелях их разместить, чтобы они не были расположены слишком близко и тем самым исключить возможную напряженность.
"Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта", — добавил дипломат.
Отмечается, что издание пыталось взять комментарии в МИД Украины и россии, но ответа не получило.
Тем временем спикер путина дмитрий песков заявил, что россия будет участвовать в саммите G20, но пока неизвестно в каком формате.
Вместе с тем спикер Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что президент принял решение.
"Окончательное решение еще не принято", — сказал он "Стране".
Как сообщалось ранее, саммит "двадцатки" на Бали должен пройти 15-16 ноября. Поскольку россию из организации не исключили, путин намерен посетить мероприятие. Вместе с тем приглашение на саммит от индонезийского президента Джоко Видодо получил и Владимир Зеленский. Участие украинского лидера поддерживают в частности США.