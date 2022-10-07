Зеленский и путин действительно могут пересечься на саммите G20? Что узнали СМИ

Саммит состоится в Индонезии 15 и 16 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин согласились на участие в саммите "большой двадцатки" (G20), который состоится в ноябре этого года.

Как сообщил в комментарии изданию The National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, если они отправятся на Бали, то это будет первый раз с начала вторжения, когда лидеры Украины и россии будут принимать участие в одном и том же саммите.

"Оба согласились присутствовать. Ситуация непростая из-за украинско-российской войны", — сказал он.

При этом Багис отметил, что подготовка к визиту Зеленского и путина уже ведется, а власти страны решают в каких отелях их разместить, чтобы они не были расположены слишком близко и тем самым исключить возможную напряженность.

"Мы хотим сделать G20 платформой для мира, а не конфликта", — добавил дипломат.

Отмечается, что издание пыталось взять комментарии в МИД Украины и россии, но ответа не получило.

Тем временем спикер путина дмитрий песков заявил, что россия будет участвовать в саммите G20, но пока неизвестно в каком формате.

Вместе с тем спикер Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что президент принял решение.

"Окончательное решение еще не принято", — сказал он "Стране".

Как сообщалось ранее, саммит "двадцатки" на Бали должен пройти 15-16 ноября. Поскольку россию из организации не исключили, путин намерен посетить мероприятие. Вместе с тем приглашение на саммит от индонезийского президента Джоко Видодо получил и Владимир Зеленский. Участие украинского лидера поддерживают в частности США.