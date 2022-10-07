"Аннексия" части Украины: россия нашла способ получить больше голосов в ООН

Обычно результаты голосования озвучивают публично

Делегация россии при ООН призвала провести тайное голосование по инициированной США и Албанией резолюции относительно осуждения решения кремля об "аннексии" части украинской территории и потребовать от москвы немедленно изменить свои действия.

Как сообщает AP, по всей видимости таким образом россия хочет получить дополнительные голоса, если результаты голосования не будут публичными.

Посол ЕС при ООН Улоф Скуг подчеркнул, что если мировое сообщество никак не отреагирует на захват россией части территорий Украины, то это приведет к тому, что другие страны получат "зеленый свет" на попытки сделать то же самое.

Чрезвычайная сессия ООН по Украине будет возобновлена в понедельник, а голосование по этой резолюции вероятно состоится лишь в среду, 12 октября.

В тексте резолюции не только содержится требование о том, чтобы россия отменила свои решения о "присоединении" частей территории Украины, но и подчеркивается, что такие ее действия нарушают основные принципы Устава ООН. Кроме того, от рф требуется полного вывода своих войск с территории нашей страны в международно признанных границах и дальнейшем поиске дипломатического решения.

Подобный документ пытались принять 30 сентября на заседании Совета безопасности ООН, однако россия наложила на него вето.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, российский диктатор путин объявил о "присоединении" к рф новых территорий — части Донбасса, а также отдельных районов Херсонской и Запорожской областей.

В подготовке к этому действу он уже даже подписал преступные приказы о "признании независимости" двух последних регионов.