"Аннексія" частини України: росія знайшла спосіб отримати більше голосів в ООН

Зазвичай, результати голосування озвучують публічно.

Делегація росії при ООН закликала провести таємне голосування щодо ініційованої США та Албанією резолюції щодо засудження рішення кремля про "анексію" частини української території та вимагати від Москви негайно змінити свої дії.

Як повідомляє AP, очевидно, таким чином росія хоче отримати додаткові голоси, якщо результати голосування не будуть публічними.

Посол ЄС при ООН Улоф Скуг наголосив, що якщо світова спільнота ніяк не відреагує на захоплення росією частини територій України, то це призведе до того, що інші країни отримають "зелене світло" на спроби зробити те саме.

Надзвичайну сесію ООН щодо України буде відновлено в понеділок, а голосування щодо цієї резолюції ймовірно відбудеться лише в середу, 12 жовтня.

У тексті резолюції не лише міститься вимога про те, щоб росія скасувала свої рішення щодо "приєднання" частин території України, а й наголошується, що такі її дії порушують основні засади Статуту ООН. Крім того, від рф вимагається повного виведення своїх військ з території нашої країни у міжнародно визнаних кордонах та подальшого пошуку дипломатичного рішення.

Подібний документ намагалися ухвалити 30 вересня на засіданні Ради безпеки ООН, проте росія наклала на нього вето.

Нагадаємо, в п’ятницю, 30 вересня, російський диктатор путін оголосив про "приєднання" до Росії нових територій — частини Донбасу, а також окремих районів Херсонської та Запорізької областей.

У підготовці до цього дійства він уже навіть підписав злочинні накази про "визнання незалежності" двох останніх регіонів.