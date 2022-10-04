Война — день 223: ВСУ продолжают освобождать Херсонщину и уничтожают оккупантов на Донбассе

Оперативно о главном за 4 октября

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже 223 дня. Во время контрнаступления ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области, а после возвращения Лимана, оккупанты начали всерьез беспокоится о том, что им придется бежать и с Лисичанска. В ответ на свои поражения россияне продолжают ракетные обстрелы мирных городов, из-за чего страдают простые украинцы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:20 Оккупанты вновь нанесли удары по Харькову, согласно данным местных телеграм-каналов, взрыв прозвучал неподалеку от центра города, а некоторые районы остались без света

00:00 Американский миллиардер Илон Маск выдал свой "план" по мирному соглашению между Украиной и россией, чем разжег нешуточный спор в сети. Отреагировал на это и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Напомним, о том, что происходило 1 октября читайте в трансляции: "Война — день 220: "котел" для оккупантов в Лимане и подсчёты жертв в Запорожье"

Информация о происходившем 2 октября доступна в материале: "Война — день 221: россия угрожает ядерным оружием, а ВСУ зачистили Лиман"

А данные за 3 октября доступны в сводке: "Война — день 222: ВСУ давят оккупантов в Херсонской области и продолжают наступление на востоке"