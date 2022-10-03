Зеленский ответил Маску: соцсети бушуют из-за заявлений американца об Украине и россии

Скандал с основателем SpaceX и Tesla набирает обороты

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск влип в скандал вокруг своего "плана" по мирному соглашению между Украиной и россией, но решил пойти дальше и лишь усугубил свое положение. При этом на его идеи ответил даже президент Украины Владимир Зеленский.

После своего поста, в котором Маск предложил отдать Крым россии, он запустил еще один опрос и пожаловался на "крупнейшую атаку ботов". На этот раз он поставил вопрос, как "должны ли жители Крыма и Донбасса определять хотят ли они быть частью Украины или россии".

При этом он попытался оправдать эти опросы тем, что россия уже объявила частичную мобилизацию, и объявит полную, если Крым будет "в опасности".

По словам Маска население россии в три раза превышает население Украины, а потому наша страна якобы не сможет выстоять во время тотальной войны.

На это ответил президент Украины Владимир Зеленский. В своем Твиттере он запустил встречный вопрос о том, какой Илон Маск пользователям нравится больше, тот который поддерживает Украину или россию.

Также свой ответ дал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который провел аналогию с бывшим главой Роскосмоса и SpaceX

Засветился в комментариях и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который прямо послал Маска и заявил, что украинцы не купят у него ни одной "Теслы".

Мнение пользователей сети заметно разделились, так многие раскритиковали Маска за его слова, а другие же напомнили, что он был одним из первых, кто помог Украине не только словом, но и делом.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения компания Маска Starlink предоставила Украине терминалы для доступа к спутниковому интернету из-за чего сам миллиардер подвергался критике со стороны российских чиновников.

Кроме того, сам Starlink после этого подвергался кибератакам и попыткам заглушить его со стороны россии.