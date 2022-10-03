Зеленський відповів Маску: соцмережі вирують через заяви американця про Україну та росію

Скандал із засновником SpaceX і Tesla набирає обертів

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск влип у скандал навколо свого "плану" щодо мирної угоди між Україною та Росією, але вирішив піти далі і лише посилив своє становище. При цьому на його ідеї відповів президент України Володимир Зеленський.

Після свого посту, в якому Маск запропонував віддати Крим росії, він запустив ще одне опитування, а також поскаржився на "найбільшу атаку ботів". Цього разу він поставив питання, як "чи мають жителі Криму та Донбасу визначати, чи хочуть вони бути частиною України чи росії".

При цьому він спробував виправдати ці опитування тим, що росія вже оголосила часткову мобілізацію і оголосить повну, якщо Крим буде "в небезпеці".

За словами Маска, населення росії втричі перевищує населення України, а тому наша країна нібито не зможе вистояти під час тотальної війни.

На це відповів президент України Володимир Зеленський. У своєму Твіттері він запустив зустрічне питання про те, який Ілон Маск користувачам подобається більше, яке підтримує Україну чи росію.

Також свою відповідь дав речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, який провів аналогію з колишнім головою Роскосмосу та SpaceX

Засвітився у коментарях і колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, який прямо послав Маска та заявив, що українці не куплять у нього жодної "Тесли".

Думка користувачів мережі помітно розділилися, так багато хто розкритикував Маска за його слова, а інші ж нагадали, що він був одним із перших, хто допоміг Україні не лише словом, а й ділом.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення компанія Маска Starlink надала Україні термінали для доступу до супутникового інтернету, через що сам мільярдер піддавався критиці з боку російських чиновників.

Крім того, сам Starlink після цього зазнав кібератак і спроб заглушити його з боку росії.