Война — день 222: ВСУ давят оккупантов в Херсонской области и продолжают наступление на востоке

Оперативно о главном 3 октября

Вторжение россии в Украину длится уже 222 дня. Наступление россиян захлебнулось на всех направлениях, а украинские военные продолжают уничтожения войск противника. В частности после победы в Лимане для ВСУ открылись возможности для проведения контрнаступления в сторону Кременной и дальше на территории Луганской области. При этом согласно оптимистическим прогнозам, украинские защитники могут продвинуться вплоть до Луганска. Есть хорошие новости и в Херсонской области, где у оккупантов, судя по всему, был прорван фронт

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ВСУ официально подтвердили освобождение села Торское к востоку от Лимана

Напомним, с данными за 30 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 219: ВСУ давят на Донбассе, путин объявил новую аннексию, россияне убили десятки людей в Запорожье"

О том, что происходило 1 октября читайте в трансляции: "Война — день 220: "котел" для оккупантов в Лимане и подсчёты жертв в Запорожье"

Информация о происходившем 2 октября доступна в материале: "Война — день 221: россия угрожает ядерным оружием, а ВСУ зачистили Лиман"