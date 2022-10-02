ВСУ могут дойти до Луганска: чего ждать на фронте после освобождения Лимана

Впереди у ВСУ — еще много работы по освобождению оккупированного Донбасса

Украинские военные, накануне официально сообщившие о своем вхождении в ранее оккупированный россией Лиман, продолжают свою нелегкую миссию по деоккупации страны от россиян. По мнению политического обозревателя Ивана Яковины, еще несколько успехов, подобных харьковскому и лиманскому, и путинский режим не просто затрещит, а действительно начнет сыпаться. Причин этому будет хватать, ведь ВСУ имеют огромное оперативное пространство, которое открылось им с освобождением Лимана.

Более подробно Яковина рассказал в личной колонке на сайте "НВ". Он подчеркивает, что с нынешним вооружением и количеством сил в ближайшее время украинские воины могут значительно прорвать российскую линию обороны в Луганской области.

Это связано с тем, что север Луганщины на данный момент не сильно укреплен, там оккупанту значительно не хватает сил, по сравнению с другими направлениями фронта.

"Помимо этого ВСУ могут зайти по флангу и в тыл российской группировки, которая размещена в Креминной, Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. Если это получится, то дальше ВСУ могут дойти и до самого Луганска. Который стоит практически пустой, ведь все резервы брошены на фронт", — объясняет Иван Яковина.

Весьма абсурдным обозреватель называет нынешнее поведение владимира путина и всей кремлевской верхушки, которая праздновала аннексию новых территорий Украины в то время, как Лиман "выходил из состава рф". Впрочем, уже совсем скоро такое поведение путину может и аукнуться.

"Ватники-ультрапатриоты сейчас в ужасе. Кога они немного от ужаса отойдут, то будут весьма злы. Они уже открыто требуют крови министра обороны рф сергея шойгу, главы генштаба рф валерия герасимова и путина. Поскольку войска сейчас начинают терять управляемость", — говорит Яковина.

Даже такие апатичные граждане, как россияне, не слишком хотят "покоряться идиотам". А именно такое впечатление оставляет по себе военное командование армии рф.

"Намечается самый серьезный развал вооруженных сил [россии], потеря управляемости, — прогнозирует журналист. — Сейчас повторяется ситуация Первой мировой войны, когда фронт быстро распадался, солдаты все бросали и шли домой. Сейчас начнется что-то очень похожее. Почему так? У вооруженных сил рф не остается ни желания, ни мотивации, ни уверенности в компетентности для продолжения боевых действий".

Иван Яковина уверен: еще несколько серьезных контрударов ВСУ, и для режима путина все будет окончено. Символичным станет то, если эти удары будут нанесены именно на Донбассе, восемь лет страдающем от обстрелов российской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что мобилизованных россиян понемногу сгоняют в оккупированный Крым. Сейчас из новобранцев создали целую дивизию, но как долго она сможет продержаться на фронте, неизвестно.

К сожалению, среди насильно призванных в армию рф есть большое количество крымских татар. Таким образом путин попросту пытается организовать еще один геноцид этой национальности.