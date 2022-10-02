У россиян посыпался фронт на новом участке - у пропагандистов истерика
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ВСУ давят оккупантов на Херсонщине
Не успели украинцы отойти от освобождения Лимана в Донецкой области, как хорошие новости начали приходить и с Херсонского направления.
Так в пропагандистских телеграм-каналах начали появляться сообщения о том, что украинские защитники серьезно продвинулись на правом берегу Днепра и освободили несколько населенных пунктов.
По некоторой информации, ВСУ начали движение в сторону Берислава через Золотую Балку, а оккупанты пытаются организовать линию обороны в Дудчанах, по других данных этот населенный пункт тоже уже освобожден. Некоторые из пропагандистов сообщили, что российский фронт в районе уже прорван, а ВСУ судя по темпу движения вполне могут дойти и до Новой Каховки.
Кроме того, по сети уже разлетелось фото того, как украинские военнослужащие стоят возле знака Хрещеновки, что косвенно подтверждает информацию о том, что ВСУ имеют успехи на Херсонском направлении.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как сообщалось ранее, Институте изучения войны считают, что поражение войск россии под Лиманом указывает, что Херсонская область в приоритете для российского диктатора владимира путина. Источники с обеих сторон напоминают, что уязвимые позиции на востоке не были укреплены, тогда как на юге постоянно совершенствуются.