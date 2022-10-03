"Оружие Апокалипсиса" путина: почему не стоит бояться пропавшей атомной субмарины рф

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил "Телеграфу" технические недоработки россиян

Подводная атомная лодка с российскими торпедами "Посейдон" покинула свою базу и исчезла из виду, но речь не идет о каких-то новых рисках для ядерной безопасности мира и Украины. Так что не стоит расценивать такой маневр как дополнительное давление путина на Запад и США в контексте войны в Украине.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Этим он не дожмет точно. Это просто такой очередной раунд для того, чтобы провести какие-то показательные учения, маневры, где-то немного кого-то попугать учебными пусками в Северном Ледовитом океане или в других акваториях, и не более того. Такие испытания происходили и раньше. Запад их мониторит, отслеживает, но это не влияет каким-то образом на его позиции. Сейчас, если говорить о подлодке "Белгород", то она буквально в июле этого года была фактически спущена на воду. Она начинает выходить в океаны, проводить определенные задачи, одной из которых является тестирование подводной роботизированной торпеды-дрона "Посейдон" (атомной), которая в принципе еще находится на стадии разработки и тестирования. Которая рассчитана, что ее тестирование может происходить только до 2024 г. А принята на вооружение она будет еще позже. Эти торпеды есть только в опытных образцах, они еще не поставлены на регулярной основе на вооружение и продолжают проходить испытания", – отмечает эксперт.

По его словам, сейчас же приковано внимание к этой подлодке большей частью только с точки зрения испытаний и чтобы понять, удалось ли россии продвинуться в разработках таких фактически ядерных торпед-дронов. Или ядерных роботизированных торпед.

"Поэтому говорить о каких-то больших угрозах здесь не приходится", — резюмирует Александр Мусиенко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты предупредили о "катастрофических последствиях" для россии в случае использования оружия массового поражения.

Также мы писали, почему не сработает ядерный шантаж путина стран Запада из-за войны в Украине.