Ядерный шантаж путина: применит ли все-таки диктатор смертельное оружие против Украины

Военный эксперт Владислав Селезнев сделал "Телеграфу" успокаивающий прогноз

Глава кремля путин, шантажируя Украину и мир, вряд ли пойдет на применение ядерного оружия и не способен дожать в этом вопросе страны Запада, которые тоже имеют на вооружении сверхмощные смертельные ракеты с ЯО, способные поражать цели в ответ.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" сделал военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя, что российская подлодка с торпедами "Посейдон" покинула свою базу. Она оснащен ядерной боеголовкой, которая может вызвать "радиоактивное цунами", способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

"Понятно, что путин и дальше будет поднимать ставки, чтобы заставить согласиться на его ультимативные заявления по поводу того, чтобы весь мир принял его требования. Сработает ли эта опция? Думаю, что нет. Мы видим и консолидированную позицию других стран-членов ядерного клуба, которые занимают абсолютно жесткую позицию. И в случае, если будут соответствующие действия со стороны россии по использованию ядерного оружия, соответственно будет контрреакция государств ядерного клуба", — говорит он.

В то же время эксперт, оценивая ядерные угрозы для Украины и Запада со стороны рф, пояснил, что "в ядерной войне нет победителей, и это очевидно для всех".

"Поэтому абсолютно понятно, что все эти заявления путина и угрозы так и останутся угрозами. Он не будет применять ядерное оружие, даже несмотря на то, что в свое время мы были убеждены в том, что путин не нападет на Украину. Но это совсем другой кейс: одно дело использование оружия не ядерного типа, а другой случай — использование оружия, которое в войне не может по определению иметь какого-нибудь победителя. Это потеря возможности вообще существования планеты", — добавляет Селезнев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты предупредили о "катастрофических последствиях" для россии в случае использования оружия массового поражения.