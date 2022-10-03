"Обрушится весь их фронт": военный аналитик рассказал, что заставит россиян бежать из Луганщины

Для этого украинским военным нужно освободить от россиян два города в Луганской области

После того как Вооруженные силы Украины окончательно освободили от российских оккупантов Лиман (Донецкая область) у них открылись новые возможности для наступления. В частности, в направлении сразу нескольких логистических центров российских войск.

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью "Радио НВ".

По его мнению, освобождение Лимана открыло "ворота" для дальнейшего наступления на Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Вдобавок к этому предыдущие успехи возле Купянска и расширение там украинского плацдарма позволят освободить еще и Сватово и Старобельск — именно они являются главными центрами логистики вражеской армии.

"Если эти два пункта будут уволены, это обрушит весь их северный фронт, весь фронт, в оккупированной, захваченной Луганской области. И заставит их войско отойти, с одной стороны, на территорию РФ, а с другой — на юг, в ОРДЛО, к самому городу Луганск", — объяснил военный аналитик.

По его мнению, после этого наступление сил обороны Украины будет развиваться еще лучше. При этом Левин отметил, что он точно не знает оперативных планов ВСУ, однако точно может сказать, что они действуют грамотно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного обозревателя и блогера Александра Коваленко, ситуация возле Сватового очень напоминает то, что происходило вблизи Купянска, который украинские военные уже освободили.