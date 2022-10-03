В настоящее время здешние власти совместно с представителями экстренных служб заняты установлением масштаба повреждений

Ранним утром 3 октября жители одного из районов Белгородской области россии проснулись от ряда взрывов. Согласно данным, обнародованным пропагандистами, Вооруженные украинские силы якобы нанесли удары по селу Головчино, расположенному в Грайворнском округе. В результате обстрела есть травмированные и погибшая.

Село Головчнино Белогородской области на карте

Как в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков, украинские снаряды якобы попали в центр села, повредив несколько домов. Кроме того, в результате обстрела смертельных травм получила 48-летняя жительница населенного пункта. Есть и травмированные.

"Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Начался обход. Информация о пострадавших уточняется ", – написал глава областного правительства.

Что касается очевидцев происшествия, то они информируют о том, что слышали целый ряд взрывов, после чего в нескольких местах прилетов поднялся плотный дым. Также отмечается, что от снарядов повреждения получила и здешняя станция технического обслуживания.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Курской и Белгородской областях зафиксирован ряд попаданий снарядов в объекты инфраструктуры. Здешние власти обвинили в обстреле Вооруженные украинские силы.