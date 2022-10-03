ВСУ продвигаются и под Лиманом, и на Херсонщине: актуальные карты боев в Украине

Враг продолжает безуспешно атаковать на части направлений

Украинские военные продолжают продвижение как на восточной части фронта в Донецкой области, так и на юге в Херсонской, прорвав позиции россиян на северо-востоке области. В сети появились фото с украинскими флагами возле стелл на Херсонщине, часть из населенных пунктов освобожденными пока официально не названы.

В отчете Института изучения войны сообщается, что россияне отступили со своих позиций северо-восточнее Лимана. Предположительно они пока на позициях в районе Кременной и вдоль трассы на Сватово (Луганская область). Украинские силы тем временем продолжают двигаться в их сторону освободив Торское неподалеку от Лимана.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Кроме продвижения украинских военных в районе Лимана, от которого бегут оккупанты, Силы обороны продолжают действия и в Харьковской области, освобождая населенные пункты восточнее Купянска. Украинский флаг поднят над Ковшаровкой.

Карта контрнаступления на востоке

В Донецкой области российские оккупанты продолжили безуспешные попытки атаковать Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Отрадовку, Выимку, Спорное, Невельское, Первомайское. Они обстреливали ближайшие города не только РСЗО, но и минометов, танков, артиллерии.

Места боев с россией

Юг Украины

На этом направлении под огнем оккупантов оказались более 45 населенных пунктов. Контрнаступление ВСУ это не останавливает — украинские силы закрепили позиции в Золотой Балке и Хрещеновке. Уже официально подтверждено освобождение Архангельского и Миролюбовки. Российские источники утверждают что их войска оттеснили из Шевченковки и Любимовки.

Карта боев на юге Украины

Враг продолжает атаковать города и села на южном направлении как ракетами, так и с помощью беспилотников. Ранним утром был нанесен удар, в частности по Запорожью.

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинские военные на юге успешно отминусовывают как танки, так и вертолеты оккупантов. Что же касается успехов на востоке, то освобождение Лимана открыло для ВСУ обширное пространство для операций.