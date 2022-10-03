Сорок "двухсотых", два танка и ударный вертолет: названы потери врага за сутки на Юге

Вооруженные силы Украины продолжают успешно демилитаризировать "вторую армию мира"

Украинские воины продолжают успешные действия против оккупантов на всех направлениях, в том числе и на юге страны.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что в течение боевого дня, 2 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским оккупантам, а силы противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонской области сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

"Цезарь" ночи

В свою очередь артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 340 боевых задач.

Благодаря действиям наших бойцов русская армия лишилась 40 солдат и офицеров; 2 танков; 7 единиц другой автобронетехники.

После таких "обнимашек" с бойцами ВСУ техника точно уже не выстрелит

К тому же ВСУ продолжили уничтожать склады с боекомплектами на временно захваченных украинских территориях.

Так, в течение недели с 26 сентября по 2 октября было уничтожено 20 складов с боекомплектом оккупантов. Кроме того, ВСУ поразили 8 баз и 5 командных пунктов противника.

Количество уничтоженных объектов врага

Напомним, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, из-за огромных потерь рашисты бросают в бой совершенно необученных людей, поэтому количество "двухсотых" в их армии будет неуклонно увеличиваться.