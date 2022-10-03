россия снова атаковала Украину ракетами: каким городам досталось (видео)

От рук россиян пострадали области на юго-востоке Украины

Российские оккупанты продолжают ночные обстрелы украинских населенных пунктов. За чуть более чем шесть часов третьего октября они выпускали ракеты по Запорожью, Вольнянску (Запорожская область), Никополю.

В результате атаки на Запорожье есть пострадавшие. И.о. городского головы Анатолий Куртев сообщил, что предварительно под удар россиян попали инфраструктурные объекты.

Жители города начитали до 10 громких взрывов. Отмечается, что часть из них может быть работой системы ПВО.

ОБНОВЛЕНО: глава ОВА Александр Старух сообщил, что по городу и Запорожскому району выпустили около десяти ракет С-300. В Запорожье в больницу после попадания по объектам инфраструктуры попал один пострадавший. Среди прочего, разрушения затронули реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

Российские оккупанты обстреливают Запорожье почти каждый день, нанося удары как по пригородам, так и по самому областному центру. Достается и области. Кроме населенных пунктов у линии боевых действий, местные жители сообщили, что громко было и в Вольнянске в 28 км на восток от Запорожья.

По данным Старуха, удар пришелся на две неназванные села в Запорожском районе. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов, а пострадавших нет.

Также есть данные об очередном обстреле вражескими войсками Никополя. Город в Днепропетровской области отделен от оккупированного Энергодара Днепром и подвергается обстрелам из РСЗО каждую ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал про успехи ВСУ на южном участке фронта — нашим воинам удалось ликвидировать вертолет Ка-52 и два танка оккупантов. При этом на востоке ситуация в контрнаступлением освещается более открыто — Лиман уже украинский, а движение ВСУ продолжается.