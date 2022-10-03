росія знову атакувала Україну ракетами: яким містам дісталося (відео)

Від рук росіян постраждали області на південному сході України

Російські окупанти продовжують нічний обстріл українських населених пунктів. За трохи більше шостої години третього жовтня вони випускали ракети по Запоріжжю, Вільнянську (Запорізька область), Нікополю.

Внаслідок атаки на Запоріжжя є постраждалі. В.о. міського голови Анатолій Куртєв повідомив, що попередньо під удар росіян потрапили інфраструктурні об’єкти.

Жителі міста нарахували до 10 гучних вибухів. Зазначається, що частина їх може бути роботою системи ППО.

Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя майже кожен день, завдаючи ударів як по передмістях, так і по обласному центру. Дістається й області. Окрім населених пунктів біля лінії бойових дій, місцеві жителі повідомили, що голосно було і у Вільнянську за 28 км на схід від Запоріжжя.

Також є дані про черговий обстріл ворожими військами Нікополя. Місто в Дніпропетровській області відокремлено від окупованого Енергодару Дніпром і зазнає обстрілів з РСЗВ щоночі.

Раніше "Телеграф" розповідав про успіхи ЗСУ на південній ділянці фронту — нашим воїнам вдалося ліквідувати гелікоптер Ка-52 та два танки окупантів. При цьому на сході ситуація у контрнаступі висвітлюється відкрито — Лиман вже український, а рух ЗСУ триває.