Росіяни відступають під Лиманом: свіжі карти боїв в Україні (відео)

Південний напрямок російське командування вважає пріоритетним у питаннях оборони

Українські військові звільнили Лиман у Донецькій області та завдали таким чином чергової великої оперативної поразки росії. У рф така поразка викликала неоднозначні реакції від закликів до застосування ядерної зброї до заяв, що винні проблеми при мобілізації.

В Інституті вивчення війни вважають, що поразка військ росії під Лиманом вказує, що Херсонська область у пріоритеті для російського диктатора володимира путіна. Джерела з обох сторін нагадують, що вразливі позиції на сході не були укріплені, тоді як на півдні постійно вдосконалюються.

Але контроль над територіями України, у тому числі й звільненими, — ще одна з цілей путіна. На це вказує атака на Козачу Лопань у Харківській області. Також це може свідчити, що путін готовий виділяти російських військових для наступальних дій там, де вони вже зазнали невдачі. Також ворог атакував на Донеччині. У Херсонській області триває контрнаступна операція.

Карта боїв в Україні

Схід України

Першого жовтня українські військові визволили Лиман. Також війська, що стоять на північний захід від міста в районі Дробишево, відійшли до Кремінної. Росіяни побоюються просування контрнаступу на північ від Лиману. На північному сході в районі державного кордону з росією, окупанти намагалися атакувати в районі Козачої Лопані.

Карта контрнаступу на сході України

На Донеччині росія продовжує спроби просунутися. У районі Бахмута та Авдіївки окупанти атакували. Обстріл позицій та населених пунктів не припиняється.

Карта боїв біля Бахмута та Донецька

Південь України

Контрнаступ у Херсонській області продовжується, створюються умови для майбутнього наступу на різних ділянках фронту. У це входить завдання ударів по російських складах боєприпасів і місцях скупчення. У росії побоюються, що українські війська націлилися на Давидів Брід.

У Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях продовжуються атилерійські, ракетні атаки та напади за допомогою дронів-камікадзе. Ворог також стягує військові сили росії на південь України, зокрема з Донецької області в Запорізьку.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", на півдні України окупанти зосередилися на обороні, але це не заважає ЗСУ ліквідувати ворога і не лише знищувати його техніку, а й брати її трофеями. Українські воїни формують нові рубежі у війні. Взяття Херсона могло б стати третім поворотним моментом війни та принести Україні важливу перевагу.