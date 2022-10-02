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ЗСУ зменшили армію путіна на 64 окупанти та 16 танків, а також "затрофеїли" БТР

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
ЗСУ йдуть в атаку Новина оновлена 02 жовтня 2022, 05:52
ЗСУ йдуть в атаку

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 500 завдань

Поряд із успіхами на Сході українські захисники продовжують успішно завдавати втрат ворогу і в південних областях.

Так, протягом бойової доби наші бійці знищили 64 потенційних російських вбивці, а також ліквідували велику кількість техніки загарбників.

Про це розповіли у Оперативному командуванні "Південь".

Крім того, протягом доби авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 550 вогневих завдань.

Крім живої (вже неживої) сили ворога ЗСУ протягом 1 жовтня ліквідували:

  • 2 самохідні гаубиці "Мста-С";
  • 2 протитанкові ракетні комплекси;
  • 3 дрони;
  • 16 танків;
  • 11 одиниць іншої автомобільної та броньованої техніки.

"Родзинкою на торті" став ворожий бронетранспортер, який дістався українській армії в якості трофею.

"Обстановка в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється силами оборони. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні власних позицій", – наголошується у відео.

Нагадаємо, що незважаючи на запеклі та важкі бої, українські воїни не втрачають почуття гумору і знаходять у собі здатність потролити окупантів – куди ж без цього на війні?!

Теги:
#Ліквідація #Знищення #ОК &quot;Південь&quot; #ЗСУ