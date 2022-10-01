"Потужний удар по путіну": американський аналітик розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон

Звільнення Херсона стане третьою поворотною точкою у війні

Звільнення Херсона та Нової Каховки стане потужним ударом по росії та її диктаторові володимиру путіну, а повернення цих міст під контроль України може статися до кінця року.

Таку думку висловив президент аналітичного центру The Jamestown Foundation (США) Глен Ховард в інтерв’ю "24 каналу". За його словами, багато залежить від того, як далеко просунуться ЗСУ до настання зими.

"Якщо українці зможуть перенести свою лінію оборони за річку Оскіл, а також звільнити території на Луганщині, то це сформує новий рубіж оборони до початку зими. Це закладе основу для подальших успіхів і навіть виходу до Маріуполя", — сказав він.

При цьому він зазначив, що важливо також те, що відбуватиметься протягом кількох тижнів навколо Херсона, а якщо Україні вдасться повернути місто під свій контроль, то це буде третьою поворотною точкою у війні. За словами Ховарда, це дозволить ЗСУ вийти на лінію Дніпра, перерізати постачання води до Криму і підготувати наступ на Чонгар.

"Якщо ви звільните Херсон та Нову Каховку, то це буде потужний удар по путіну. Цього я чекаю протягом наступного місяця", — сказав він.

За його словами, після цього почнеться зима і війна сповільниться, а наступної весни росія матиме слабшу позицію через продовження мобілізації та постачання нового озброєння Україні з боку Заходу.

Нагадаємо, що за прогнозом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війна в Україні не завершиться до кінця цього року і є підстави вважати, що у 2023 році бойові дії також триватимуть.