Російські солдати в глухому куті, але путін особисто заборонив відступати з Херсона — NYT

Російський диктатор став більше цікавитись ходом бойових дій в Україні, не надто довіряючи своїм генералам

Після розгромної поразки російських окупантів на Харківщині володимир путін більше включився в процес планування подальших дій своєї армії на території України. Серед іншого його дуже цікавить ситуація на півдні країни. Цілком імовірно, що він особисто наказав підрозділам у Херсоні залишатися до останнього і в жодному разі не відступати.

Про це пише The New York Times, посилаючись на анонімні джерела з числа представників американської влади, які часто знайомляться з даними розвідки. Повідомляється, що до путіна звернулися командири російських підрозділів, котрі знаходяться на Херсонщині, з проханням організувати відступ у східному напрямку.

На це послідувала відмова, хоча подібне перегрупування могло б допомогти армії рф зберегти залишки особового складу, а також техніки, поки ще не знищеної українськими військовослужбовцями. Проте, як пишуть журналісти NYT, відступ від Херсонщини став би "ще одним принизливим публічним визнанням невдач путіна у війні". Більше того, Україна змогла б заявити про черговий прорив у своїй боротьбі, продемонструвавши падіння російської осади Херсона як нову перемогу ЗСУ.

Додатково зазначається, що наказ путіна залишатися російським військовим у Херсоні значно деморалізував окупантів. Нині вони багато в чому відрізані від нормального постачання техніки, боєприпасів і навіть банального продовольства. Якщо так і продовжиться, то українські захисники можуть узяти їх в оточення, змусивши або здатися, або загинути в жорстоких боях.

Американські чиновники вважають, що така поведінка російського диктатора дуже промовисто показує, наскільки критичним є для нього ведення війни в Україні. Тим часом, на думку генерала армії США Марка А. Міллі, нинішня ситуація на фронті досить динамічна, і можна простежити, що українці перехопили стратегічну ініціативу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається на південному та інших напрямках фронту, вивчивши найсвіжіші карти боїв в Україні. Їх, як завжди, надали аналітики Інституту вивчення війни (США).

Також ми повідомляли, що на тимчасово окупованій території Херсонщини напередодні стартував незаконний "референдум" за приєднання до росії. Більше того, пропагандисти вже звітують про дуже високу "явку виборців".