Сорок "двохсотих", два танки та ударний вертоліт: названо втрати ворога за добу на Півдні

Збройні сили України продовжують успішно демілітаризувати "другу армію світу"

Українські воїни продовжують успішні дії проти окупантів на всіх напрямках, у тому числі й на півдні країни.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що протягом бойового дня, 2 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російським окупантам, а сили протиповітряної оборони у Бериславському районі Херсонської області збили ударний ворожий вертоліт Ка-52.

"Цезар" ночі

У свою чергу артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 340 бойових завдань.

Завдяки діям наших бійців російська армія втратила 40 солдатів та офіцерів; 2 танки; 7 одиниць іншої автобронетехніки.

Після таких "обіймашок" з бійцями ЗСУ техніка точно вже не вистрілить

До того ж, ЗСУ продовжили знищувати склади з боєкомплектами на тимчасово захоплених українських територіях.

Так, протягом тижня з 26 вересня до 2 жовтня було знищено 20 складів з боєкомплектом окупантів. Крім того, ЗСУ вразили 8 баз та 5 командних пунктів противника.

Кількість знищених об’єктів ворога

Нагадаємо, що, на думку військового експерта Олега Жданова, через величезні втрати рашисти кидають у бій абсолютно ненавчених людей, тому кількість "двохсотих" у їхній армії неухильно збільшуватиметься.