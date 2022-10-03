"Десять днів — і немає дивізії": Жданов розповів, чому перша хвиля призовників у росії стануть "смертниками"

Військкомати в Росії припинили "приховану мобілізацію", а втрати російського ворога на фронті збільшилися

Намагаючись виконати наказ кремлівського диктатора про мобілізацію, військкомати в росії нехтують навчанням новобранців і не забезпечують їх усіма необхідними на війні речами. До того ж частину призовників терміново відправлять на фронт, щоб компенсувати великі втрати загарбників в Україні.

Про це в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону розповів український військовий експерт полковник запасу Олег Жданов.

Як приклад такого підходу Жданов нагадав, що в Росії мобілізованим рекомендували у разі поранення "засовувати в рани" жіночі гігієнічні тампони.

"Вчитися себе бинтувати, джгути купувати в аптеках. Шкарпетки, труси, майки — цього нічого немає ", — перерахував він.

За інформацією Жданова, перша хвиля російських мобілізованих — вони ще щось отримали.

"Причому найприкріше, що ті, хто прийшов першими, – у них відібрали всі нестатутні речі: ліхтарики, складані ножі, якісь супернабори інструментів маленькі. А тепер їм видають список, що вони мають із собою взяти на війну. Тому що батьківщина їм цього не дасть ”, – розповідає він.

Тому генштаб росії, за прогнозом Жданова, "пов’язне в цій рутині".

"Перша хвиля будуть смертниками. Їх зараз відправлять на фронт. І ми вже про це отримуємо інформацію з росії, що сьогодні-завтра повинні перші партії відбути на фронт ", — додав експерт.

Причина відправки в Україну непідготовлених російських військових – катастрофічна ситуація з особовим складом окупантів на фронті, пояснює він.

"Вийшло так, що поки вони розносили повістки, вони припинили приховану мобілізацію. Військкомати не впоралися. Вони не змогли вирішувати два завдання одночасно", — стверджує Жданов.

Фрагмент інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим

За його словами, "виникла пауза", під час якої російські резерви в Україну перестали перекидатися по лінії "прихованої мобілізації". А втрати окупантів, навпаки, внаслідок українського контрнаступу значно зросли.

"На сьогоднішній день якщо ми дивимося зведення втрат, то російські війська несуть втрати десь у середньому до батальйону на добу, близько 500 чоловік плюс-мінус. БТГ на добу. 10 діб – 10 БТГ. Це дивізія. Її треба терміново поповнювати. Тому перша партія мобілізованих поїде на фронт. Їх просто кинуть у окопи, як у 1941 році ", – вважає український військовий експерт.

Нагадаємо, що, незважаючи на невдачі на фронті, кремлівський диктатор-українофоб не збирається відмовлятися від своїх планів щодо поневолення нашої країни, і навіть мріє захопити Харків та Одесу.