путин нашел цель для ядерного удара? The Times заметила военный эшелон

В россии зафиксировали эшелон с "ядеркой", который двигался в направлении Украины

Президент россии владимир путин, который на систематической основе сыпет угрозами о применении ядерного оружия, вероятно планирует продемонстрировать миру свою готовность к этому с помощью ядерного испытания на границах Украины.

Как, ссылаясь на военные источники, пишет издание The Times, НАТО уже успело предупредить своих членов о возможности использования оружия массового поражения вплотную к украинским территориям. По мнению экспертов, таким образом кремлевский диктатор отдает сигналы мировому сообществу по поводу своей готовности к значительной эскалации, ведь российская армия наспех теряет свое преимущество на поле боя с украинцами.

Также отмечается, что опасения, обусловленные предварительными заявлениями российского диктатора путина относительно того, что он все же может прибегнуть к такой тактике, были усилены заявлениями относительно того, что поезд, управляемый секретным ядерным подразделением, который ранее был замечен в центральной части рф, отправлен именно в направлении Украины.

Эшелон с ядерными боеприпасами

Сообщается, что "ядерку" могут опробовать в акватории Черного моря. В случае ошибки могут пострадать и российские пограничные города. В то же время, министры обороны Британии и Пентагон все же считают ядерный удар маловероятным.

По словам одного из польских оборонных аналитиков, локомотив был связан с 12-м главным управлением российского министерства обороны. Именно это ведомство отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу их подразделениям.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Алексей Резников прокомментировал возможность применения путиным оружия массового поражения против Украины. По мнению главы украинского оборонного ведомства, срок годности этого типа российского вооружения уже давно мог выйти.