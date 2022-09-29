Ядерные угрозы путина: Резников указал на опасный для россии момент

Срок годности этого типа оружия мог выйти еще в 1997 году

На фоне угроз кремлевского диктатора владимира путина применить ядерное оружие, министр обороны Алексей Резников предположил, что срок годности ядерного арсенала россии мог уже давно выйти. По его мнению, если путин все же решится "нажать кнопку, бахнуть может прямо там".

Об этом украинский политик рассказал во время своего интервью "Интерфакс-Украина". По словам Резникова, риск, что российский президент отдаст приказ о применении против Украины оружия массового поражения, действительно есть, однако какое качество этого вооружения — большой вопрос.

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и "Искандерам", и "Калибрами", и самолетами. Какого оно качества и состояния — у меня вопрос", — объяснил он.

Кроме того, министр добавил, что у российской "ядерки" уже давно могли выйти сроки годности, мол, во время общения с бывшим украинским президентом Леонидом Кучмой, непосредственно принимавшим участие в передаче россии оружия массового поражения, удалось узнать, что этот ядерный потенциал уже давно нужно было утилизировать, ведь срок годности у него истек еще в 1997 году.

Поэтому возникает вопрос: а в каком состоянии этот хлам в россии?", – добавил Резников.

По словам министра, также известно, что украинские ракеты "Сатана" все еще находятся на вооружении россии. Однако пока подлинной информации, кто занимается их обслуживанием, по каким документам, а также "какой возраст этих инженеров", к сожалению, нет.

"Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там ", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Запад нашел еще одну возможность, которая бы помогла отказать российскому лидеру путина от применения ядерного оружия против Украины.