ВСУ мощно продвинулись в Луганской области? Оккупанты бьют тревогу

Украинский Генштаб пока эту приятную новость не комментирует

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не остановилось на Лимане, и украинские военные продвинулись в Луганской области на территорию, которую пока контролируют боевики так называемой "лнр".

Об этом в понедельник, 3 октября, в своем телеграмм-канале сообщил "представитель народной милиции лнр" Андрей Марочко.

По его словам, украинские подразделения закрепились в Лисичанском районе.

Вот как сейчас выглядит ориентировочная карта боевых действий в этом районе:

ВСУ предположительно пересекли админграницу Луганщины и смогли закрепиться на позициях

Стоит отметить, что украинская сторона вероятный прорыв бойцов ВСУ и укрепление позиций в Луганской области, о которых информируют пропагандисты, пока не комментирует, поэтому ждем официальной сводки Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как приходится жить украинцам в оккупированном Лисичанске, где россияне устанавливают свои порядки, вместо того чтобы наладить ряд важных для жизни сфер, которые находятся в крайне заброшенном состоянии.

Также мы рассказывали, как жители оккупированного Лисичанска принимали российских пропагандистов, давая психологический отпор пропутинским приспешникам.