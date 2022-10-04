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От Кадырова до Навального: Politico выдало список кандидатов на кресло Путина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Действующий глава Кремля либо сам уйдет, либо его уберут Новость обновлена 04 октября 2022, 20:34
Действующий глава Кремля либо сам уйдет, либо его уберут

Сценарии свержения власти в РФ рассматриваются разные — все зависит от обстоятельств

На фоне провалов российской армии в войне против Украины стало появляться еще больше слухов, что президента РФ Владимира Путина могут отстранить от власти его же соратники, или кто-то из тех, кто категорически осуждает так называемую "спецоперацию".

Пока вопрос с тем, как именно будет проведен трансфер власти в РФ, остается открытым, американское издание Politico составило свой список преемников российского президента и озвучило сценарии, по которым они могут стать президентами.

Кто может стать преемником Путина — версии Politico

Операция "Преемник" — американское издание пишет, что в таком случае своего преемника назначит сам Путин в момент, когда поймет, что его позиции окончательно ослабли q он больше не может управлять страной. Среди кандидатур Николай Патрушев (бывший директор ФСБ и действующий глава российского Совбеза, который имеет наиболее радикальные взгляды на войну в Украине), Дмитрий Медведев (экс-президент и действующий заместитель Патрушева); Алексей Дюмин (губернатор Тульской области и фаворит Путина после истории с его спасением от бурого медведя); Дмитрий Патрушев (действующий министр сельского хозяйства. Politico называет его представителем "российской шпионской элиты" и тем, кто может снизить угрозу ядерной эскалации).

Если состоится заговор в Кремле и Путина свергнут — к власти может прийти условная "четверка" — глава Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По этому сценарию, пишет издание, эскалация гибридной войны РФ с Западом сойдет на нет, ведь этой "четверке" такая ситуация никогда не нравилась.

Если Путин больше не сможет выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, то власть может перейти в руки премьер-министра — Михаила Мишустина. Такой сценарий возможен и в случае если Путина убьют, пишет Politico.

В случае обострения волны протестов, вызванных мобилизацией, место Путина может занять мэр Москвы Сергей Собянин. Как пишет Politico, Собянин за 12 лет в должности мэра показал себя компетентным политиком-машиной, а значит ему будет по силам унять протестное движение.

Если произойдет так называемая "цветная революция" и восстание против Путина к власти в РФ может прийти Алексей Навальный — оппозиционер, который даже находясь в тюрьме, выступает против войны. Или Михаил Ходорковский — бывший нефтяной олигарх, которого Путин на 10 лет бросил в тюрьму. Сейчас он осуждает войну России против Украины, и призывает Запад поставлять украинской стороне большее оружие.

Еще один сценарий — военный переворот — за ним к власти в РФ могут прийти Михаил Мизинцев (прозвище "Мариупольский мясник", возглавил осаду большого города в Донецкой области, что привело к десяткам тысяч жертв; недавно его повысили до заместителя министра обороны). Или Рамзан Кадыров (глава Чеченской республики, один из самых известных сторонников войны России в Украине), или Евгений Пригожин (основатель частной военной компании "Вагнера"). Но для этого потребуется окончательный разгром российских войск в Украине и потеря захваченных с 2014 года территорий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, политолог Владимир Фесенко рассказал, чем Путин похож на Гитлера перед поражением.

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#Россия #Государственный переворот #Владимир Путин #Преемник