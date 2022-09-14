Российские элиты готовы сместить путина, а самих россиян начали готовить к поражению, - Алеся Бацман

Украина имеет все возможности завершить войну победой куда раньше, чем казалось

Стремительное украинское наступление на восточном и южном направлениях не только заставляет российские войска не менее стремительно удирать, но и расшатывает башни кремля, сеет растерянность, а то и панику в обществе страны-агрессора. Путинская власть слабеет на глазах, а Украина имеет все возможности завершить войну победой куда раньше, чем казалось. Об этом и многом другом "Телеграф" побеседовал с телеведущей, главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

Российский паспорт теперь – синоним фашизма, терроризма

– Прошло более 200 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Какие основные выводы можно сделать на данный момент?

– россия проиграла ровно в тот момент, когда путин объявил о начале широкомасштабного вторжения в Украину.

Это была его роковая ошибка, которая роковым же образом повлияла на судьбу рф. Говорю об этом в прошедшем времени, потому что уже сейчас понятно, что путин своей войной против Украины уничтожил россию как государство в ее нынешних границах. Естественно, в сторону уменьшения этих границ. Более того, он сделал токсичным, вонючим для любого человека обладание русским паспортом. Во всем мире такой паспорт теперь синоним фашизма, терроризма. На его обладателя за рубежом смотрят (и еще долго будут смотреть) как на представителя фашисткой нации современности.

Конечно, есть исключения. И в самой рф имеются те, кто выступает против путина, против войны с Украиной, поддерживают нашу страну. Но и они сегодня в глобальном смысле представляют российский народ и россию как агрессора.

– Каковы, по вашим ощущениям, перспективы завершения конфликта?

– Мои самые оптимистичные внутренние ожидания (я, наверное, об этом еще никому публично не рассказывала) были о том, что к началу следующего учебного года, к сентябрю-2023, мы будем жить в мирной, победившей Украине. Не в Украине с каким-то перемирием, с "серой зоной", а именно в мирной и победившей стране.

Но сегодня, наблюдая за тем, что происходит, за тем, как украинская армия героически выгоняет захватчиков с наших земель, как наши ребята борются за каждый сантиметр родной земли, с какими настроением и скоростью они это делают, – понимаю, что мои ощущения, желания могут поменяться в лучшую сторону.

Всех собак в итоге повесят на путина

– Что можно сказать о настроениях, которые царят сейчас в российском обществе?

– Посмотрите, что происходит на российских каналах! Очень важно понимать, наблюдать, что они скармливают внутреннему потребителю. В сегодняшних рашистских пропагандистских шоу их спикеры и герои (которых отбирает туда цензура) уже открыто заявляют, что так называемая "спецоперация" провалилась. Начинают искать виновных. Кто-то еще пытается путина "отмазывать" – мол, не он же один принимал решение о начале вторжения в Украину ("спецоперации", согласно их терминологии). Ему же кто-то это насоветовал. И вот тех, кто насоветовал, надо немедленно наказать!

Более того – они просят уже о мирных переговорах с Украиной.

Ни о какой капитуляции нашей страны на российских каналах какое-то время речь уже не идет.

Это очень симптоматично. Волей-неволей пропагандисты начинают готовить российский народ к поражению. Которое было предрешено, едва россияне пошли на украинцев открытой войной.

Начались антипутинские выступления местных депутатов. Сперва питерские, потом московские заявили о том, что путина надо отправить в отставку. Заходит речь о необходимости объявить ему импичмент, признать преступником. Слушайте, ну ничего себе! Откуда вдруг столько смелости?!

Нельзя исключать, что за ними стоит какая-то сила внутри россии. Понимая, что путин проиграл, что он слаб.

– Понимает ли это собственно путинское окружение?

– Думаю, начинает понимать. Ведь это самое окружение он лишил "сладкой жизни". Свои миллионные и миллиардные состояния они проматывали не в россии, а в Монако, Майами, Лондоне… Прежняя жизнь их вполне устраивала. А сейчас они везде изгои. Их деньги, яхты, виллы – забирают. Их любовницы не могут себе губы качественным силиконом накачать.

Эти люди хотят кайфовать от наворованных миллионов и миллиардов. А путин им сказал "нет, затягиваем пояса, идем на войну с Украиной".

Ради чего?

Раньше их всех сдерживал страх, боязнь, что если они начнут плести какой-то заговор против путина, то он будет раскрыт, а они все будут закрыты, убиты или самоубиты. Мы же видим череду странных суицидов со стороны топ-менеджмента российских нефтегазовых компаний, среди больших чиновников.

По мере того, как путин слабеет, страх развеивается. И вместо него приходит осознание этими так называемыми элитами (олигархами, включая генералов, которые разворовали "вторую армию мира", за что им, конечно, спасибо), что деньги им дороже, чем путин. Что их жизнь дороже путинской.

Не исключено, что вскоре мы услышим радостные новости на эту тему.

– Может ли гипотетическое устранение путина остановить войну?

– Конечно! Я думаю, что те, кто хотят сместить путина, убрать его от власти там, внутри страны, готовы это сделать не ради продолжения войны с Украиной и со всем цивилизованным миром. А как раз таки – ради прекращения этого самоубийственного похода. И во имя возвращения себе жирной, сытой, богатой, спокойной жизни. Под гарантии своей безопасности со стороны Запада. Вернув Украине всё, украденное здесь. Все земли, включая Крым и Донбасс. Всё, что было отсюда вывезено. Выплатив огромные репарации. Попросив прощения. Ради того, чтобы вернуть возможность опять жировать на Западе, получить личные гарантии безопасности, стать рукоподаваемыми, ослабить санкции (а со временем – снять), далее богатеть, – российские "элиты" всё сделают. А всех собак в итоге повесят на путина. Как это не раз делалось сменщиками власти в российской и советской истории. Все грехи, в том числе те, в которых сами активно участвовали, они вешали на "попередників".

В то, что после путина может прийти какой-то еще более шизанутый русский националист, мне верится с трудом. Скорее, власть могут взять капиталисты, которые выберут деньги, а не российский вариант Северной Кореи, где сами будут расстреляны или повешены.

Помогая сейчас Украине, европейцы борются не столько за нас, сколько за себя

– Что может подтолкнуть европейцев стать решительнее в отношении страны-агрессора, раскачивающей с помощью войны в Украине глобальные кризисы?

– Европа уже "подтолкнулась" ко многому. И то, как сейчас нам помогают европейцы, мы не могли представить ранее. Взять ту же Германию. Какой она была до 24 февраля – и какой стала теперь? Ранее – все эти "Северные потоки", огромные финансовые интересы, рукопожатия-объятия с путиным той же Меркель. Близость и лоббирование, в том числе Германией, русских интересов на мировых площадках. Мы все это прекрасно помним. И видим сегодняшнюю Германию, которая, несмотря на то, что имеет на законодательном уровне ограничение на поставку вооружений в любые страны, поставляет их Украине. Да, хотелось бы больше и лучше. И я уверена, что так и будет. Подчеркиваю, когда европейские страны помогают сейчас Украине, они борются не столько за нас, сколько за себя. И это циничное осознание того, что на карте их будущее, их благополучие, подталкивает к помощи.

При этом стоит отметить, что помогают не все одинаково.

Есть та же Польша, наш не просто ближайший сосед, но и ближайший друг. Она помогает нам по максимуму, жертвуя порой личными финансовыми интересами.

Есть страны Балтии – безоговорочные наши друзья, которые также во всем на стороне Украины.

Есть Великобритания – мощнейший и надежнейший друг Украины.

Есть США – союзник, партнер глобального уровня.

И есть все остальные страны, к которым имеются определенные вопросы. И, тем не менее, всем спасибо за любую поддержку. Которая, как демонстрируют результаты недавно прошедшей пятой встречи в формате "Рамштайн", в военном смысле будет только усиливаться.

– Какие высказанные вашими недавними собеседниками в интервью мысли особенно поразили? Что они говорят о российско-украинской войне?

– Я делаю сейчас много интервью с нашими воинами. С теми, кто на передовой, реально рискуя жизнями, защищают Украину, выборивают для всех нас свободу. Такие истории героизма слышишь, от которых хочется то плакать, то смеяться. Чудесные истории спасения в том числе.

Одно из свежих интервью – с удивительной женщиной. Это Мария Чашка, замкомандира батальона "Карпатская Сечь".

Мама трех детей, доброволец, которая сегодня находится на передовой в Харьковской области, где ВСУ дают нам в сентябре все поводы для радости. Она на войне с 2014 года. И то, как рассказывает свое понимание происходящего, просто потрясающе. Война ведь идет у нас даже не с 2014 года. Все эти "русскомирские" имперские замашки, притеснения, гонения, всё, что пыталась на протяжении сотен лет россия сделать по отношению к Украине, сейчас выплеснулось в таком концентрированном виде. В варварстве, фашизме со стороны русских по отношению к нам, украинцам.

Хитрый, изворотливый Лукашенко будет с тем, кто окажется сильнее. С победителем

– путин то и дело пытается втянуть в войну Беларусь. Насколько опасен "белорусский фактор"?

– Опять же, сделаю отсылку на свое интервью с командиром действующего в составе ВСУ белорусского полка имени Кастуся Калиновского (на 95% состоит из этнических белорусов) – Денисом Прохоровым (позывной – Кит).

Он интересно рассказывал о Лукашенко, анализировал, что сейчас хочет белорусский народ. По его словам, даже если сейчас Лукашенко отдаст приказ об официальном вступлении Беларуси в войну против Украины, большинство солдат и генералов армии РБ или сдадутся в плен, или дезертируют, или развернуться против официального Минска. И Лукашенко, подчеркивал Прохоров, не отдает подобный приказ именно потому, что понимает отсутствие поддержки этой войны обществом. И то, что это может стать спусковым механизмом для свержения самого Лукашенко. Мы прекрасно помним протесты после выборов 2020 года, которые он не выиграл. И, по сути, он не является официально признанным президентом. Тогда белорусам не хватило сил, стойкости, решительности. Они не смогли его сковырнуть. Чем он и воспользовался. Не без поддержки рф. И сейчас, по факту, лукашенковский режим участвует в широкомасштабной войне россии против Украины с первого дня. Не объявляя об этом публично.

Хитрый, изворотливый Лукашенко будет с тем, кто окажется сильнее. С победителем. И как только Лукашенко увидит (а это уже видно), что у путина все больше проблем, что российский диктатор теряет влияние, он потихоньку начнет отползать от токсичной россии, пытаясь проскочить между капельками.

– Среди очередных путинских проблем можно назвать и эскалацию на армяно-азербайджанской границе?

– Безусловно! То, что Азербайджан атаковал военные базы уже на территории Армении, выплеснув конфликт за пределы Нагорного Карабаха, это знак того, что у путина (поддерживающего в этом конфликте армян) все плохо. Что он уже не страшен. По сути, Армения, являясь членом ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, в которую на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, россия, Таджикистан. – Ред.), по уставу данной организации может требовать от других стран блока ее поддержать. И они обязаны вступить в войну на ее стороне. Но похоже, что Азербайджан (за спиной которого просматривается Турция) не боится ответных действий со стороны рф. Не боится, что россия вмешается. Не говоря уж о вмешательстве Беларуси. Так что у путина сейчас такое количество проблем, что "подгорает" во всех местах. И это симптоматично.