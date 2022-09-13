Украино-российские переговоры: кто и зачем актуализировал тему – и почему ничего не выйдет

Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" оценил последние заявления россии и Украины о возможных переговорах

В последнее время с новой силой зазвучали заявления о необходимости переговоров между Украиной и россией.

То глава российского МИД сергей лавров начинает уверять, что россия не отказывается от переговоров с Украиной, но затягивать с ними не стоит. То Шольц и Макрон выпрыгнут с практически одинаковыми заявлениями о важности переговоров с путиным. То Эрдоган заведет старую пластинку в том же духе.

С мой точки зрения, тема возможных переговоров – элемент информационных операций российских спецслужб.

И в украинский, и в российский сегмент была вброшена информация, что недавний приезд в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена якобы свидетельствует о давлении со стороны Белого дома на руководство Украины в моменте возможности сепаратных мирных договоренностей. В обмен на некие преференции.

Не случайно тема переговоров возникла также на фоне энергетического и зернового шантажа со стороны рф. То же заявление о возможности пересмотра позиций по зерновому соглашению и о невозможности прокачки газа в ЕС. Это всё – элементы экономического давления страны-агрессора на европейцев.

Не случайно же тема возможных переговоров актуализировалась на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Военные поражения – основной демотивирующий фактор внутри самой рф. И в Кремле этого не могут не осознавать. Не случайно появление близких Москве персонажей типа Берлускони, Меркель, ряда действующих европейских политиков с предложениями о том или ином варианте мира. Из той же оперы – очередные заявления того же турецкого президента Эрдогана, который вновь пытается рядиться в одежды миротворца (но исключительно с целью преференций для Турции – и экономических, и военных – то же решение карабахского вопроса по турецко-азербайджанскому сценарию).

Возможность мирных переговоров отброшена, прежде всего, украинской стороной. На фоне успешного контрнаступления ВСУ "продать" внутреннему потребителю попытку каких-либо договоренностей со страной-оккупантом будет весьма проблематично. Это не могут не понимать в Киеве. Потому и прозвучали жесткие и четкие оценки со стороны президента Зеленского о невозможности в данный момент проведения мирных переговоров.