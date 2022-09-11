"Затягивать не стоит": лавров снова заговорил о переговорах после успехов ВСУ на Харьковщине

Российские власти подчеркивают, что за стол переговоров нужно садиться как можно быстрее

Переговоры между Украиной и рф на уровне глав государств с момента российского вторжения в нашу страну не происходили ни разу. О вероятности встречи Зеленского и путина на саммите G20 только говорят, но Украина уже озвучила условия, при которых она согласится хотя бы о чем-то говорить со страной-агрессором. Тем временем российские власти заявляют, что они не прочь говорить.

Как передают пропагандистские СМИ, с таким заявлением выступил глава российского МИД сергей лавров. По его словам, россия не отказывается от переговоров с Украиной.

"Чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться", — сказал глава российского МИД.

При этом он обвинил Запад в попытках сохранить и укрепить свое доминирование в мире.

Примечательно, что российские власти заговорили о переговорах после того, как Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковщине и уже добились значительных успехов, выгнав российских оккупантов почти до самой границы.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что за преступления Кремля должен отвечать весь русский народ. И предлагает цивилизованным странам запретить въезд россиянам. Также глава государства ясно дал понять, что "Минска-3" не будет. И что Украина должна вернуть все, включая Крым. В аналогичном ключе высказывался и министр обороны Алексей Резников.

Напомним, ранее "Телеграф" вместе с экспертами выяснял, действительно ли Кремль хочет скорейшего мира и какова вероятность переговоров в ближайшие месяцы.