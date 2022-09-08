Госсекретарь США неожиданно приехал в Киев

Генеральный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в столицу Украины Киев днём 8 сентября.

Об этом сообщает французское агентство AFP.

Также информацию подтвердил пресс-секретарь Офиса Президента Украины Сергей Никифоров.

"Блинкен должен объявить о новом пакете помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым может угрожать Россия в будущем", — пишет Associated Press.

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