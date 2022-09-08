Держсекретар США несподівано приїхав до Києва

Блінкен прибув до Києва, відвідав дитячу лікарню та зустрівся із Зеленським

Генеральний секретар США Ентоні Блінкен прибув із неанонсованим візитом до столиці України Києва.

Про це повідомляє французьке агентство AFP. Також інформацію підтвердив прес-секретар Офісу Президента України Сергій Нікіфоров.

"Блінкен вже встиг відвідати дитячу лікарню "Охмадит". Також у нього запланована поїздка в Київську область", — заявляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Блінкен в "Охмадиті"

Крім того, держсекретар США має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поговорити про нову фінансову допомогу.

"Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким потенційно може загрожувати Росія у майбутньому", — пише Associated Press.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України.