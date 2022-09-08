Байден схвалив новий великий пакет військової допомоги Україні: що відомо

В офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США, подякувавши союзникам за наданий транш

Зустріч союзників України у форматі Рамштайн, яка почалась у Німеччині, одразу принесла результати. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги вартістю 675 мільйонів доларів. Його уже схвалив президент Джо Байден.

Про це Остін повідомив під час промови, якою відкрив засідання контактної групи понад 50 країн, передає Reuters. За словами міністра, до нового пакету увійшли ракети GMLRS та HARM, нові 155-міліметрові гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи, стрілецька зброя, броньовані автомобілі швидкої допомоги та інше. Голова Пентагону оголосив, що засідання Рамштайн-5 буде присвячене тому, як країни можуть працювати разом для підготовки українських збройних сил та покращення своїх власних оборонно-промислових баз у довгостроковій перспективі.

Подяку американським союзникам уже висловив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він повідомив про виділення пакету у своему телеграм-каналі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Білому Домі прокоментували небажання лідера США Джо Байдена визнавати росію країною-спонсором тероризму. Зокрема, речник Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що внесення рф до цього списку може мати негативні наслідки для України та всього світу загалом.

Також варто нагадати, що, попри відмову визнавати рф державою-терористом, США все ж продовжує допомагати Україні в її протистоянні військовій агресії росії, тож вже найближчим часом Київ очікує на чергову поставку потужного озброєння від союзника. Мова йде про високоточні снаряди GMLRS, якими стріляють системи HIMARS.