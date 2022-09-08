Байден одобрил новый крупный пакет военной помощи Украине: что известно

Начавшаяся в Германии встреча союзников Украины в формате Рамштайн сразу принесла результаты. Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи стоимостью 675 миллионов долларов. Его уже одобрил президент Джо Байден.

Об этом Остин сообщил во время выступления, которым открыл заседание контактной группы более 50 стран, передает Reuters. По словам министра, в новый пакет вошли ракеты GMLRS и HARM, новые 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, стрелковое оружие, бронированные автомобили скорой помощи и прочее. Глава Пентагона объявил, что заседание Рамштайн-5 будет посвящено тому, как страны могут работать вместе для подготовки украинских вооруженных сил и улучшения своих собственных оборонно-промышленных баз в долгосрочной перспективе.

Благодарность американским союзникам уже выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сообщил о выделении пакета в своем телеграм-канале.

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