"Рамштайн-5" готовит сюрпризы: какое оружие от союзников может получить Украина

Американцы отмечают, что украинские защитники имеют сейчас больше тактических успехов, чем армия рф

В четверг, 8 сентября, в Германии ожидается проведение очередного, уже пятого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". В его ходе представители Соединенных Штатов должны объявить о предоставлении нового пакета военной помощи для ВСУ. Пока точно известно, что в его комплектацию войдут высокоточные снаряды GMLRS, которыми стреляют системы HIMARS.

Об этом стало известно в ходе общения замглавы Пентагона Колина Каля с представителями прессы в Вирджинии. Чиновник подчеркнул, что ожидаются также поставки и другого вооружения, однако оно будет представлено непосредственно министром обороны США Ллойдом Остином.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS, — подчеркнул Каль. — Это действительно то, что нужно украинцам".

Также во время пресс-конференции представитель Минобороны США отметил, что украинская армия за короткий срок добилась неплохих успехов на юге Украины. В целом тактическое положение нашей армии оценивается на порядок выше, чем российских военных. Не в последнюю очередь такие результаты стали возможны благодаря применению современного западного оружия.

Напомним, что в предыдущем заседании "Рамштайна" принимали участие представители 26 стран мира. В целом встреча такого формата тогда принесла нашей стране 1,5 млрд евро военной помощи, которые будут направлены на противодействие агрессии россии.

"Телеграф" также рассказывал, какой сейчас является оперативная ситуация на всех направлениях фронта. Для свежего анализа мы использовали данные и карты боев от Института изучения войны (США).