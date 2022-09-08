ВСУ продвинулись на 20 км в Харьковской области: актуальные карты боев в Украине

На всей линии фронта продолжаются сильнейшие артиллерийские обстрелы

Украинским военным удалось отвоевать значительную территорию на Харьковщине. Исследователи Института изучения войны посчитали, что Силы обороны продвинулись как минимум на 20 км вглубь оккупированной территории, освободив в восточной Харьковщине примерно 400 кв км территории. Существенное продвижение отмечено на линии Волохов Яр-Балаклея.

Отмечается, что украинские военные использовали развертывание сил вдали от района Изюм-Харьков, а также тактическую внезапность При этом россияне уже начали стягивать войска на это направление. На юге Украины защитники нашей страны продолжают разрушать логистику россиян, нанося удары по складам, живой силе, технике, пунктам управления на Херсонщине.

Активные контрнаступательные действия Украины не помешали россиянам атаковать к северу от Харькова, в районе Славянска, Северска, Бахмута, Донецка.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Северо-западнее Славянска отмечена атака оккупантов в районе Долины. На северо-восток от Северска россияне пытались прорваться возле Григоровки. Нарпяженная ситуация сохраняется вокруг Бахмута. Враг пытался продвинуться на город со стороны Горловки на расстоянии около 20 км дл Бахмута. С вотока на город идут атаки возле Веселой Долины и линии Соледар-Бахмутское

От Донецка оккупанты атаковали Опытное. Также россияне заявляют о наступлении из Песков в сторону Первомайского. В Марьинке идут бои — оккупанты продолжают попытки захватить населенный пункт квартал за кварталом.

Карта боев на востоке Украины

Харьков

За последние дни украинские силы продвинулись на 20 км вглубь оккупированной территории. Наступление зафиксировано к северу от Изюма в сторону Купянска. Россияне считают, что украинские силы пытаются наступать на Савинцы и отрезать группировку врага в Балаклее. Также ведутся артиллерийские обстрелы с обоих сторон линии фронта.

Враг атаковал на север от Харькова в районе Питомника и Русских Тишек. Оккупанты также заявляли про обнаружение украинских разведгрупп вплоть до Волчанска. Продвижение украинских военных за последние дни можно отследить сравнив карты с данными минувшей субботы.

Продвижение украинских военных в Харьковской области

Юг Украины

Украинские военные продолжают планомерно уничтожать склады, логистические маршруты, живую силу оккупантов на Херсонщине — в районе Новой Каховки, Херсона, Голой Пристани. Активность отмечена на север области южнее границы с Днепропетровщиной и на западе вдоль границы с Николаевщиной. Продвижение украинских военных зафиксировано не только в Высокополье, но и Нововознесенском. Также есть свидетельства, что украинские войска удерживают позиции южнее реки Ингулец.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге удалось уничтожить несколько пусковых установок С-400 и наведение для С-300. На северо-востоке в Харьковской области тем временем берут множество пленных — они пригодятся для обмена на украинских воинов. При всех успехах украинских Сил закончить войну в этом году нельзя — в руководстве армии поделились ситуацией.