Конец войны еще далек: 8 основных выводов из статьи Залужного и Забродского
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Украинские генералы поделились с общественностью своим виденьем ситуации
В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети опубликовали статью главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского о войне протий россии.
Соответствующая статья опубликована в издании Укринформ. "Телеграф" собрал главные тезисы из нее.
- Война будет продолжаться и в следующем году, и Украине, и западным партнерам нужно быть к этому готовыми.
- Среди возможных планов рф — наступление до границ Донецкой области, атака на Запорожье и Днепр, атака на Одессу, чтоб отрезать нашу страну от моря. Не исключено второе наступление на столицу Украины.
- Киев впервые признал, что по авиабазе в Крыму под Саками отработали ВСУ.
- Одна из главных военных целей Украины — это освобождение Крыма для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10-20 бригад в каждой. Это означает продолжение мобилизации.
- По мнению авторов, даже потеря Крыма не нанесет рф сокрушительного поражения.
- Российские ракеты бьют на тысячи километров, а украинские — только на 100 км. Пока такое положение будет сохраняться, эта война может затянуться на годы.
- Россияне могут применить тактическое ядерное оружие, после чего легко просматривается перспектива Третьей мировой войны. Мировые державы должны быть готовы применить "весь арсенал средств" против рф.
- Нужно донести европейцам о масштабах российско-украинской войны. По некоторым показателям, она уже масштабнее, чем Вторая мировая война.
Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали 50 тысяч оккупантов. В сети мемами и шутками поздравили Залужного с этим достижением.
Напомним, поздравление Главкома ВСУ с Днем независимости растрогало сеть.