Конец войны еще далек: 8 основных выводов из статьи Залужного и Забродского

Украинские генералы поделились с общественностью своим виденьем ситуации

В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети опубликовали статью главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского о войне протий россии.

Соответствующая статья опубликована в издании Укринформ. "Телеграф" собрал главные тезисы из нее.

Война будет продолжаться и в следующем году, и Украине, и западным партнерам нужно быть к этому готовыми.

Среди возможных планов рф — наступление до границ Донецкой области, атака на Запорожье и Днепр, атака на Одессу, чтоб отрезать нашу страну от моря. Не исключено второе наступление на столицу Украины.

Киев впервые признал, что по авиабазе в Крыму под Саками отработали ВСУ.

Одна из главных военных целей Украины — это освобождение Крыма для чего нужно создать одну или несколько оперативных группировок по 10-20 бригад в каждой. Это означает продолжение мобилизации.

По мнению авторов, даже потеря Крыма не нанесет рф сокрушительного поражения.

Российские ракеты бьют на тысячи километров, а украинские — только на 100 км. Пока такое положение будет сохраняться, эта война может затянуться на годы.

Россияне могут применить тактическое ядерное оружие, после чего легко просматривается перспектива Третьей мировой войны. Мировые державы должны быть готовы применить "весь арсенал средств" против рф.

Нужно донести европейцам о масштабах российско-украинской войны. По некоторым показателям, она уже масштабнее, чем Вторая мировая война.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали 50 тысяч оккупантов. В сети мемами и шутками поздравили Залужного с этим достижением.

Напомним, поздравление Главкома ВСУ с Днем независимости растрогало сеть.