Вражеских ракет на юге станет меньше? Украинские воины отчитались о важном успехе

В основном россияне пытаются удерживать имеющиеся позиции, используя дистанционные удары

Южное направление фронта продолжает составлять невероятный интерес для многих украинцев. Бойцы ВСУ по-прежнему делают все возможное, чтобы освобождать населенный пункт за населенным пунктом, для чего прицельно уничтожают вражескую технику. К примеру — радиолокационную, что мешает противнику быть более точным в ракетных ударах, а также нарушает работу их средств ПВО.

Больше деталей рассказали представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке 8 сентября. По словам военных, за последние сутки особых изменения в положении и составе российских подразделений в южных областях Украины не замечено. Однако это лишь на руку нашим парням, которые продолжают "работать" по уже разведанным вражеским позициям.

Так, за 7 сентября украинским воинам на этом направлении удалось 13 раз использовать авиацию, всего же выполнено более 370 огневых задач. Сообщается, что значительная часть из них была успешна, ведь противник не досчитался минимум 108 солдат, пяти танков и трех РСЗО "Град". Также наши парни и девушки смогли напрочь уничтожить 15 российских броневиков, 10 тяжелых пушек и гаубиц и, что немаловажно, пусковые установки С-400 и радиолокатор наведения для С-300.

Название последнего вооружения до войны ассоциировалась у большинства со средствами противовоздушной обороны. Однако за полгода полномасштабного вторжения украинцы уже выучили: ракеты С-300 нередко используются россиянами в качестве непосредственных снарядов для атаки по мирным городам.

Впрочем, их должно остаться уже не так много. Этому помогает и тот факт, что за прошедшие сутки на юге стало чуть меньше вражеских складов. Россияне потеряли их сразу два — в Николаевской области.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз французского генерала, что назвал сроки, в которые может быть окончательно освобожден украинский Херсон.