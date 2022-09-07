"Заслуженная гордость": Зеленский рассказал об успехах ВСУ в Харьковской области

Президент поблагодарил военнослужащих ВСУ

Украинские военнослужащие смогли достичь успеха на Харьковском направлении и смогли отбить у оккупантов ряд населенных пунктов.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, украинцы уже наверняка слышали об успехах ВСУ на востоке нашей страны, однако не стал упоминать названия освобожденных городов и поселков.

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. Видимо, вы все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство", — сказал он.

Он отметил, что настало время поблагодарить некоторые подразделений ВСУ, среди которых:

25-я воздушно-десантная бригада;

92-я отдельная механизированная бригада;

80-я десантно-штурмовая бригада;

406-я отдельная артиллерийская бригада;

60-я отдельная пехотная бригада.

Зеленский подчеркнул, что чем больше потерь несут оккупационные силы, тем лучше будут позиции защитников Донбасса и тем надежнее будет оборона Николаева, Запорожья и Днепропетровской области.

Вместе с тем глава государства добавил, что активные действия украинских защитников также обозначают возможность захватить в плен большее количество врагов и затем обменять их на пленных украинских военных.

"Я подчеркиваю: мы помним обо всех наших людях, которых удерживают оккупанты", — сказал он.

Напомним, накануне в СМИ была обнародована статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Михаила Забродского о войне против россии. В ней говорится о том, что боевые действия будут продолжаться и в следующем году, а освобождение Крыма не станет окончательным разгромом страны-агрессора.