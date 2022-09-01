Шольц и Макрон в один день заговорили о новых переговорах с путиным: чем они это объяснили

Лидеры Запада продолжат вести переговоры с кровавым диктатором

В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф в Украину лидеры двух стран Запада практически одновременно заявили о необходимости переговоров с россией.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с главой кремля владимиром путиным. Об этом он заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами, передает "Политика Страны".

"Я встречался с российским президентом в москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать", – сказал Шольц.

Также канцлер отметил, что Германия приняла меры для сокращения зависимости от российского газа. Речь идет о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах.

"Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", – заявил Шольц.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с рф, отметив, что "работа дипломата — разговаривать со всеми, особенно с тем, с кем вы не согласны".

"Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с россией?", — цитирует Макрона 20minutes.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с россией. Однако спустя 2 недели глава государства сравнил рф с аллигатором, с которым нельзя ни о чем договориться.