"Это аллигатор": Зеленский высказался о переговорах с россией (видео)

Президент напомнил, что Украина уже договаривалась с россией после захвата Крыма

В настоящее время Украина не собирается садиться за стол переговоров с россией, так как искать мирное решение в кремле не готовы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Стратегического форума, который проходил в словенском городе Блед.

Он напомнил, что в 2014 году, когда россия захватила Крым мир предлагал Украине найти мирное решение, после чего была оккупирована и часть Донбасса. Огонь тогда удалось прекратить подписание "минских договоренностей", однако спустя восемь лет россия начала полномасштабное вторжение в Украину, рассказал глава государства.

"Это просто аллигатор с ненасытным чувством голода ко всему чужому. Как бы вы с ними не говорили сегодня, они все равно через полгода придут за другой частью нашей территории", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что в россии публично лгут о том, что хотят переговоров с Украиной, ведь на самом деле в кремле к ним не готовы.

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Напомним, Зеленский во время встречи с президентом Турции и генсеком ООН во Львове 18 августа заявлял, что возобновление переговорного процесса с россией может произойти только после вывода оккупационных сил со всей территории Украины.