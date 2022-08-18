Зеленский назвал условие для переговоров с россией о мире: детали

Глава государства высказался о мирных переговорах с рф

В четверг, 18 августа, на 176-й день полномасштабного вторжения рф во Львове президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. В частности, стороны обсуждали возобновление мирных переговоров Киева с москвой.

Зеленский назвал одно условие для возобновления переговорного процесса с кремлем, передает suspilne. Глава государства рассказал, что о мире можно будет говорить тогда, когда рф выведет свои войска с территории Украины.

"Переговоры с рф возможны, если российские войска покинут Украину", — заявил Зеленский.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что война в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом. Он отметил, что весь мир ощутил положительные результаты Стамбульского соглашения. Теперь глава турецкого государства намерен обсудить львовские переговоры с президентом рф владимиром путиным.

Напомним, во Львове Зеленский также провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем по отдельности. С президентом Турции обсуждалась возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуация вокруг Запорожской АЭС, ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство россией зерна из временно оккупированных территорий Украины. Также были затронуты вопросы оборонного взаимодействия. С Генсеком ООН обсуждались российские провокации на Запорожской АЭС.