Снизить зарплату нардепам: Зеленский ответил на петицию

Этот вопрос дополнительно рассмотрит премьер и глава ВР

Во вторник, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, которой предлагалось снизить заработную плату народных депутатов до "уровня минимального оклада", а деньги направить на нужды населения и армии. Документ поддержали более 31 тысячи украинцев из 25 необходимых, поэтому глава государства не оставил его без внимания.

Как говорится на сайте президента, потребности армии и социальная защита — это неизменные приоритеты для государства, прежде всего, для достижения мира и сохранения территориальной целостности Украины. Очевидно, таким образом президент намекнул, что деньги на это выделяются из бюджета регулярно.

Что касается зарплат депутатов Верховной Рады, то их месячный оклад устанавливает парламент, а надбавки дают в размере, которые установлены для членов Кабмина. При этом во время войны Кабмин принял постановление о снятии надбавок за "интенсивность труда".

"Учитывая указанное, я обратился к Премьер-министру Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора петиции", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что украинцы путем петиций пытались достучаться до Зеленского разрешить мужчинам выезжать за пределы страны во время военного положения, но его ответ был очень четким.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава государства ответил на призыв предоставить Харькову больше систем противовоздушной обороны.